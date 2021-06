Cristiano Ronaldo agradece apoio dos adeptos e dá os parabéns à Seleção

A seleção portuguesa de futebol qualificou-se para os oitavos de final do Euro2020, ao empatar 2-2 com a campeã mundial França, em encontro da terceira jornada do Grupo F do Euro2020, na Puskás Arena, em Budapeste.

O capitão da Seleção lusa reagiu esta quarta-feira nas redes sociais à conquista de Portugal nos oitavos após empate sofrido com França.Cristiano Ronaldo, que deu os dois golos que garantiram o apuramento à Seleção Nacional, agradece aos portugueses e faz um novo pedido: "Acreditem tanto como nós".

Cristiano Ronaldo marcou os dois golos lusos, aos 31 e 60 minutos, ambos de penálti, igualando os 109 do recordista mundial, o iraniano Ali Daei, enquanto Karim Benzema faturou duas vezes para os gauleses, aos 45+2, de penálti, e 47.