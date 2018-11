Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo assiste no triunfo da Juventus

Juve carimbou a presença nos oitavos de final da Champions com um triunfo pela margem mínima e com marca portuguesa.

Por Filipe António Ferreira | 08:41

A Juventus recebeu e venceu o Valência por 1-0, resultado que permite aos italianos garantirem a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Ronaldo não marcou, mas foi decisivo ao assistir de forma assombrosa Mandzukic para o único golo.



Com três portugueses em campo (Ronaldo e Cancelo pela Juve e Guedes pelo emblema espanhol), a equipa da casa foi quase superior, mas sem criar grandes ocasiões de golo.



Ronaldo esteve como sempre muito interventivo em busca do golo. Mas mais uma vez a sorte e a pontaria não ajudaram o craque português.



O melhor que CR7 conseguiu (e não foi pouco) foi uma assistência perfeita para o único golo do encontro. Descaído na esquerda, o português faz um bailado sobre um defesa contrário, depois cruza para o interior da área onde aparece sem oposição Mandzukic.



A Juventus consegue assim regressar aos triunfos na Champions depois de uma derrota inesperada em casa com o Manchester United de José Mourinho, que ontem venceu.



A equipa italiana fecha as contas do Grupo H com os suíços do Young Boys.



United vence nos descontos

O Man. United só nos descontos conseguiu vencer os suíços do Young Boys e assim garantir presença na próxima fase da Champions. Fellaini marcou aos 90+1’ e levou à loucura os adeptos em Old Trafford.



Um deles foi Mourinho que, em fúria, atirou ao chão a caixa das bebidas dos jogadores junto ao banco de suplentes. "A pressão dos adeptos começou ao fim de dois minutos. No final precisámos de um médio para marcar", disse.