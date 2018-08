Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo ganha na estreia pela Juventus

Italianos vencem por 3-2 num jogo em que, aos 75 minutos, estavam a perder por 2-1.

Por Mário Pereira | 01:30

Sem golos mas com uma exibição satisfatória. Foi assim a estreia de Cristiano Ronaldo na Série A italiana com a camisola da Juventus. A equipa de Turim venceu por 3-2 no terreno do Chievo, em Verona, num jogo em que teve de puxar dos galões de campeã (há sete épocas consecutivas) para arrecadar os três pontos, pois aos 75 minutos perdia por 2-1.



O mediatismo imposto pela estreia de CR7 sobrepôs-se a tudo o resto, num encontro em que um outro jogador português, João Cancelo, também foi titular, no seu primeiro jogo oficial. O estádio teve lotação esgotada (cerca de 30 mil pessoas), algo muito raro no recinto do Chievo, que fez um encaixe de bilheteira de cerca de um milhão de euros, recorde do clube.



Houve medidas extraordinárias de segurança ditadas pela presença de CR7. Uma unidade antiterrorismo foi deslocada para a cidade e mais de 100 polícias estiveram atentos nos arredores do estádio a movimentações suspeitas.



Lá dentro, Ronaldo mostrou a vontade habitual. Por várias vezes tentou o golo. Fez seis remates à baliza contrária mas encontrou no guardião Sorrentino um adversário à altura.



A Juve marcou logo aos 3’ por Khedira. O Chievo, explorando alguma ansiedade da equipa de Turim, igualou aos 38’ (Stepinski) e adiantou-se aos 56 por Giaccherini, de grande penalidade, cometida por João Cancelo, que até esteve em bom plano.



Com CR7 empenhado em chegar ao golo, foi Bonucci quem empatou, aos 75’. Perto do final, a Juventus marca por Chiellini mas o VAR anula, por falta de Ronaldo sobre Sorrentino. Pouco depois, foi mesmo a valer, com Bernardeschi a consumar a reviravolta.



Um jogo de impacto mundial

O jogo deste sábado em Verona teve impacto à escala mundial. Foram credenciados 135 jornalistas para o estádio e muitos mais pedidos foram recusados, por falta de lugares no campo do Chievo, que ontem bateu recordes.



Antes do início do encontro, as equipas respeitaram um minuto de silêncio em homenagem à memória das vítimas da tragédia da ponte que colapsou em Génova.