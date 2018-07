Cristiano Ronaldo já procura casa em Turim

Transferência está iminente, com a Juventus a pagar cerca de 100 milhões de euros pelo craque português.

O jogador, que estará em vias de deixar Madrid para se mudar para a Juventus, terá incumbido os seus representantes para procurarem soluções numa cidade onde os invernos podem ser muito rigorosos, sabendo que será complicado encontrar uma residência tão luxuosa como a que tem na capital espanhola, em 'La Finca'.



Recorde-se que a imprensa do país vizinho tem dado a transferência do português para o Calcio como praticamente certa. O acordo deverá fechar-se por 100 milhões de euros, com o jogador a assinar um contrato válido por quatro épocas, auferindo um salário de 30 milhões

O jornal espanhol 'Marca' escreve esta quarta-feira que Cristiano Ronaldo está há duas semanas à procura de uma casa em Turim.