Juventus propõe 2,5 milhões de euros por mês para Ronaldo

Italianos oferecem contrato de quatro anos e CR7 vê a mudança para Turim com agrado.

Por Mário Pereira | 01:30

A Juventus poderá ser o destino de Cristiano Ronaldo. O clube italiano compromete-se a pagar ao internacional português 120 milhões de euros por um contrato de quatro anos (ou seja, válido até 2022), o que representa um salário anual de 30 milhões de euros e mensal de 2,5 milhões.



No Real Madrid o jogador ganha 21 milhões por ano. Segundo garante a imprensa espanhola, CR7 vê com agrado a mudança, faltando agora o acordo entre os italianos e os merengues, que pode ser feito por 100 milhões de euros.



As negociações já estão em marcha. A Juventus quer aproveitar o facto de Ronaldo não estar satisfeito em Madrid e de já ter dado conta desse desencanto de forma pública. Um dos fatores que levaram CR7 a deixar aberta a porta de saída tem a ver com a intransigência negocial de Florentino Pérez, que estabeleceu como limite negocial os 25 milhões de euros. Ronaldo terá sentido falta de vontade do presidente do Real Madrid em ir mais além e isso levou-o a manifestar o desejo de partir.



Cristiano Ronaldo tem contratado com os merengues válido até 2021 e uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros. Contudo já conseguiu que o clube aceitasse negociar por valores bem mais baixos (como os tais 100 milhões de que agora se fala), com a condição de excluir dessa ressalva os grandes rivais de Espanha.



Um carinho especial

Ronaldo tem um carinho muito especial pelos adeptos da Juventus. O jogador não esquece a reação da bancada dos ‘tifosi’ do emblema italiano quando, na época anterior, em jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões, marcou um fabuloso golo a Buffon com um pontapé de bicicleta, na vitória do Real Madrid por 3-0 em Turim.



Após o lance foi ovacionado de pé pelos adeptos rivais, algo que o terá deixado muito impressionado. CR7 já fez saber junto de amigos que em Madrid não sente esse carinho.