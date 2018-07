Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Golos de Ronaldo em 2018 destacados no site do Real Madrid

Tento frente à Juventus na Liga dos Campeões tem destaque.

19:24

Os golos de Cristiano Ronaldo em 2018 ao serviço do Real Madrid e da seleção portuguesa estão em grande destaque no site do clube esta terça-feira, dia em que a imprensa espanhola avança que o craque português está de saída do clube 'merengue'.



Num vídeo com cerca de um minuto, são destacados os tentos e os respetivos festejos do internacional português. Um dos grandes destaques vai mesmo para o golo apontado frente à Juventus, nesta edição da Liga dos Campeões, marcado através de um genial pontapé de bicicleta. De lembrar que a vecchia signora é o destino mais provável do "Melhor do Mundo".



"Os números goleadores com os quais Cristiano Ronaldo fecha a primeira metade de 2018 voltam a ser para guardar. O melhor jogador do mundo não baixa o ritmo e em 29 encontros que fez com o Real Madrid e a seleção portuguesa fez 34 tentos", pode ler-se no site.



O 'El Chiringuito', conhecido programa de televisão espanhol, adiantou esta terça-feira que o Real Madrid aceitou a proposta da Juventus e que Cristiano Ronaldo vai mesmo deixar a capital espanhola.



Os italianos vão pagar 100 milhões de euros pelo passe do português, bem menos que os mil milhões que constavam na cláusula de rescisão do seu contrato.



Ronaldo já tinha mostrado ser fã da Juventus

Após o espetacular golo de pontapé de bicicleta, Cristiano Ronaldo foi entrevistado e admitiu ser fã da Juventus. "Foi provavelmente o melhor golo da minha carreira", disse, na altura, o craque.