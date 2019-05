David Tavares é a próxima joia vinda da formação do Benfica

David Tavares será a próxima joia oriunda da formação a juntar-se aos jovens que já trabalham sob as ordens de Bruno Lage na equipa principal do Benfica.O esquerdino de 20 anos já fazia parte do grupo constituído por João Félix, Ferro e Gedson, que foram promovidos no início da temporada que agora finda.Mas logo na pré-época contraiu uma grave lesão (rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo), que obrigou a uma intervenção cirúrgica.Em função disso esteve vários meses afastado da competição. Regressou aos relvados em março, na equipa B, e logo se impôs como figura de referência do conjunto como médio ofensivo.David Tavares, que tem como alcunha ‘rasta’, devido ao seu penteado, é um esquerdino com uma técnica individual acima da média, exímio nos lances de um contra um, muito veloz e com excelente leitura de jogo.Tanto joga no meio do campo como na ala, onde atua do lado direito, apesar de o seu melhor pé ser o esquerdo.Segundo apurou o, Luís Filipe Vieira está disposto a blindá-lo com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, à semelhança do que fez com vários jovens oriundos da formação que brilham na equipa principal sob as ordens de Bruno Lage.Antes da lesão, David Tavares era um dos jogadores mais assediados pelos tubarões do futebol europeu, que não lhe perderam o rasto e voltaram novamente a bater à porta da SAD para aferir as condições de uma eventual transferência.Terá sido essa a razão pela qual Luís Filipe Vieira tenta travar qualquer possibilidade de saída a mais esta promessa do futebol dos encarnados.Para já, sabe o, Bruno Lage quer ver como se comporta o jogador no estágio de pré-época, junto do plantel principal.