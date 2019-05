Mãe de João Félix garante que filho está de corpo e alma na Luz

O verão promete ser muito agitado no que diz respeito ao futuro de João Félix, perante o assédio de vários ‘tubarões’ europeus ao jovem encarnado.No entanto, a mãe do avançado faz questão de sublinhar que o miúdo "está muito feliz" no Benfica.Em declarações à BTV, Carla Félix Sequeira recordou ainda o esforço que a família faz para estar sempre perto da ‘pérola’ do Seixal. "Estamos Muito orgulhosos. Tentamos sempre acompanhar como podemos. Ele sabe que estamos sempre com ele", afirmou, referindo-se ainda ao filho mais novo, Hugo, que também joga na formação do Benfica: "Lá em casa é só futebol, futebol, futebol. São viciados".De resto, nas redes sociais, o próprio camisola 79 das águias publicou duas fotografias com história. Uma, quando ainda era criança e alinhava pelo Benfica com o número... 37, e outra, com o último festejo."Já estava destinado", sublinou.