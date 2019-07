Desacatos nas bancadas obrigam à intervenção da polícia no jogo entre Académica e Benfica

O jogo deste sábado entre Académica e Benfica foi interrompido por desacatos nas bancadas ainda na primeira parte, fazendo um ferido que esteve a ser assistido na pista de atletismo do Estádio Cidade de Coimbra durante largos minutos, junto à bancada superior nascente.Uma enorme confusão instalou-se numa das bancadas do Estádio Cidade de Coimbra e o árbitro teve mesmo de parar o jogo.No total, o jogo esteve interrompido cerca de seis minutos, entre os 39 e os 45.Ao intervalo, o Benfica vencia por 3-0, com golos de Rafa, aos 23, e de Raul de Tomás, que bisou na partida, aos 24 e 45+6.