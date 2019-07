Conheça o onze do Benfica frente à Académica de Coimbra

Já é conhecido o onze da equipa do Benfica frente à Académica, jogo que vai decorrer este sábado, no estádio de Coimbra.



Onze do Benfica: Svilar; João Ferreira, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Samaris, Gabriel, Chiquinho e Rafa; Caio Lucas e De Tomas.



