Diogo Cancela bate recorde do mundo dos 200 metros mariposa na classe S8

O nadador português Diogo Cancela bateu esta quinta-feira o recorde do mundo dos 200 metros mariposa da classe paralímpica S8, ao nadar a distância em 02.15,50 minutos, em Eindhoven, nos Países Baixos.

"Sinto-me muito feliz por ter batido o recorde do mundo. A prova até começou um bocado mal. Não sei o que aconteceu com o árbitro que fez a partida antes de subir para o bloco. Não deixei que isso me afetasse, tentei esquecer. O árbitro pediu-me desculpa. Foquei-me na prova, no que tinha falado com os meus treinadores, Gonçalo Neves e Vítor Ferreira. Dei o meu melhor do início ao fim", realçou Diogo Cancela.

O nadador do Louzan/Efapel, já com mínimos para os Jogos Paralímpicos Paris2024, bateu por larga margem o anterior máximo, fixado em 02 de abril de 2022 pelo polaco Michal Golus nos 2.18,82, mais de três segundos mais lento do que a marca do luso.

"Os últimos 50 metros foram importantes pelo apoio da equipa, viu-os a puxar por mim. Ouvi o barulho. Gostei da prova e estou feliz por ter superado o recorde que era 2.18,82", afirmou Cancela em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Natação (FPN).

Cancela junta-se a Marco Meneses, recordista mundial dos 200 costas e dos 50 costas em S11, na tabela dos mais rápidos da natação adaptada mundial.

"Estou a fazer isto um pouco pelo Gonçalo que não pode estar aqui connosco por motivos de saúde. Quero dar o meu melhor pelos meus treinadores. Quero que isto seja um trabalho de equipa. Vou trabalhar para estar melhor no Mundial", afirmou.

Para o resto da competição, o atleta garantiu que vai "tentar fazer os mínimos aos 100 mariposa", que é o mínimo que lhe falta das três provas que pretende nadar nos Jogos Paralímpicos.

"Vou-me focar para o resto da semana. Pensar neste recorde como uma aprendizagem e uma motivação grande para melhorar", rematou.

O Eindhoven Qualification Meet 2023 decorre entre hoje e domingo e já 'rendeu' um recorde nacional, de Francisca Martins, nos 200 metros livres, com a jovem de 20 anos a tornar-se na primeira portuguesa a nadar a distância abaixo dos dois minutos (1.59,88).