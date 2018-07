Elsa Judas aconselha Bruno de Carvalho a "retirar-se por uns tempos"

Depois de já ter dito publicamente quenas eleições do próximo dia 8 de setembro, neste último post que deixou nas redes sociais Elsa mostra simpatizar com a candidatura de Carlos Vieira."Eu apenas disse que não apoio o Dr Bruno de Carvalho, não me pronunciei sobre o Dr Carlos Vieira, pessoa que admiro muito e foi a sombra e os sustentáculo junto da CMVM das negociações do Bruno, dada a credibilidade de que goza no mundo financeiro. De qualquer modo o projecto mantém-se e tem que continuar com quem reunir as melhores condições de negociação e apoios financeiros.Não há ninguém comparável a Carlos Vieira e Bruno de Carvalho, que me parece no entanto, um homem abatido cansado, desmotivado, SEM AQUELA GARRA e CARISMA QUE NOS ARREBATOU A TODOS. Ninguém tem o carisma do Bruno...mas do Bruno com garra!Acho que o Bruno devia descansar e retirar-se por uns tempos, até pelos seus problemas pessoais, de saúde - é demais para um só ser humano - e deixar alguém conhecedor e muito interveniente na parte essencial do projecto -A PARTE FINANCEIRA E A PARTE DAS MODALIDADES - assumir os destinos do clube, e mais tarde, já mais calmo, curado das hérnias e mais equilibrado emocionalmente (elas não matam mas moem…) regressar, se essa for a vontade dos sportinguistas.Digo isto com amizade, acreditem, e é nele que estou a pensar, porque perdeu a sensibilidade, estão-se a aproveitar dele e ele está-se a reunir de oportunistas, EMBORA ELE SE TENHA VIRADO CONTRA MIM, POR LHE DIZER QUE SE TEM QUE PRESERVAR COMO SER HUMANO….E, MEA CULPA, DEVIA-LHO TER DITO MAIS CEDO…"