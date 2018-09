Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encapuçados atacam hotel da Juventus e Ronaldo em Valência

Polícia foi chamada ao local, tendo estabelecido um perímetro de segurança que se manteve até esta amanhã.

10:05

A Juventus não teve uma noite fácil em Valência. Segundo o jornal 'Las Provincias', um grupo de cerca de 20 indivíduos que estavam encapuçados juntaram-se, pela meia-noite, à frente do hotel onde Cristiano Ronaldo e a restante comitiva da equipa italiana estavam instalados fazendo muito barulho e perturbando o descanso da equipa na véspera de defrontar o Valencia (hoje, às 20 horas, encontro da 1.ª jornada do Grupo H da Champions).



Ouviram-se insultos e foram também lançados alguns artefactos pirotécnicos, além de ter sido exibida uma placa onde se podia ler "Juve m****".



A polícia foi chamada ao local, tendo estabelecido um perímetro de segurança que se manteve até esta amanhã.



De acordo com aquele jornal, as câmaras do hotel captaram as imagens do que sucedeu, estando já as gravações na posse das autoridades que irão agora tentar identificar os indivíduos.