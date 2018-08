Entregue petição para AG sobre suspensão de Bruno de Carvalho do Sporting

Marta Soares já aceitou.

13:08



À saída da reunião, Nuno Sousa explicou que o encontro decorreu "dentro da normalidade" e pediu a marcação da AG antes das eleições de 8 sde setembro. "Agora é que a petição é pertinente. A suspensão tem um único objetivo: impedir a candidatura de Bruno de Carvalho. Temos as assinaturas, o requerimento está feito e entregue, por isso a AG só tem de ser convocada. Espero que não se entre por esquemas dilatórios de protelar a AG", afirmou Nuno Sousa, aos jornalistas.



Nuno Sousa diz que a marcação da AG está prevista estatutariamente e entende que a mesma deve ser realizada no Pavilhão João Rocha.





"Esperemos que Jaime Marta Soares não se ponha a dizer que é necessário ir para o Altice Arena. Não sei como é que os outros clubes fazem, mas concerteza apoiam-se no seu pavilhão. Nós também, sempre foi assim, e o que queremos é exatamente isso. Queremos ter os mesmos direitos de outros sócios, convocar uma AG e discutir o que está em causa. Ter os mesmos direitos significa também não termos de pagar os custos da mesma, já que foi aberto esse precedente", afirmou ainda o sócio dos leões, citado pelo Record

Já foi entregue a petição que requer a marcação de uma assembleia geral para discutir a suspensão de Bruno de Carvalho e os restantes membros do anterior Conselho Diretivo do Sporting. Esta sexta-feira, os sócios Nuno Sousa e Afonso Pinto Coelho estiveram no Estádio de Alvalade e apresentaram a documentação necessária (com os mais de 1700 votos previstos estatutariamente) a Jaime Marta Soares, presidente da mesa da assembleia-geral.