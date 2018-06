"Equipa está confiante mas sem presunção", diz Fernando Santos

Selecionador nacional fez antevisão da partida frente à Espanha esta sexta-feira.

Esquema tático

"Também o treinador espanhol quer saber. Não vou dizer. Ele também não vai responder. Ninguém vai entregar o jogo. Somos amigos, mas ninguém entrega o jogo."



Será este o melhor jogo?

"Não sei se será o melhor. Mas tem tudo para ser um grande jogo. O ambiente é bom, o estádio é bom, o público é bom. Apesar de longe, Portugal vai ter milhões nas praças e aqui vão estar mais de 1500 a apoiar a nossa equipa. Espanha terá também um contingente grande. O espetáculo será bom à partida. Primeiro jogo do Mundial para qualquer equipa é sempre um jogo mais difícil. Teoricamente é assim. Tem tudo para ser um bom jogo. Espero que seja um grande jogo, uma grande festa e que Portugal vença."



Cristiano Ronaldo

"Ronaldo é um extraordinário capitão, um extraordinário jogador, que tem uma influência sempre decisiva quer em campo quer em treino no estágio."



Fernando Santos mostrou-se confiante no bom desempenho da Seleção Nacional no jogo de abertura do Mundial 2018 frente à Espanha esta sexta-feira, avança o Record "Obviamente que é um clássico. São dois países com muito em comum, desde logo as fronteiras. São clássicos do futebol mundial. Duas equipas que têm como objetivo vencer o jogo. Que acreditam que o podem vencer. A Espanha é um adversário fantástico, uma equipa de enorme qualidade, com um esquema de jogo que vem consolidando há muitos anos e que não será alterado", afirmou o selecionador nacional."Procurámos trabalhar as suas capacidades, mais valias e tentámos descobrir as menos valias. Não há equipas perfeitas. Estamos física e mentalmente preparados. A equipa está confiante sem presunção. Nunca temos isso. Respeitamos todos os adversários e uma equipa como a Espanha ainda mais. Podemos defrontar qualquer adversário com a ambição natural de vencer o jogo", rematou o mesmo na conferência de imprensa."Essa pergunta já me foi colocada muitas vezes ao longo destes quatro anos. A história é passado, o que importa é o presente. Estamos perante um enorme adversário, mas queremos 'matar' ou acabar a história de não conseguirmos vencer o primeiro jogo.""O que é importante é que amanhã vai ser a estreia de Portugal e Espanha. Duas grandes equipas, enorme jogadores. Do outro lado vai estar Hierro, de quem sou amigo. Não lhe desejo sorte para o jogo, pelo contrário, mas que depois faça um excelente campeonato. Esse confronto é que é importante. O resto é acessório. A Espanha quer e acredita que pode vencer e do outro lado está um adversário que pensa o mesmo."