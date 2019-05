Espetáculo da Falperra em direto e exclusivo na CMTV

Braga é este domingo o palco da 40ª edição da Rampa Internacional da Falperra, uma prova que conta para os Campeonatos Europeu e Português de Montanha de 2019 e que tem transmissão em direto e em exclusivo naàs 12h00.O percurso tem a extensão de 5,2 quilómetros e a meta está situada junto ao Santuário do Sameiro, um dos principais atrativos turísticos da região.Este sábado, os 127 inscritos cumpriram os habituais treinos de preparação, sendo que só hoje têm lugar as três subidas oficiais. Os dois melhores resultados contam para a classificação final.Participam pilotos de dez países europeus, com o maior número de sempre de estrangeiros (28) em prova.A competição europeia é liderada pelos italianos Simone Faggioli (Norma M20 FC), seis vezes vencedor na Falperra, e Christian Merli (Osella FA Zytek LRM).Entre os portugueses, o destaque vai para João Fonseca (Silver Car RF 10), que ganhou na Rampa da Penha, em abril.