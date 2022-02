O esquiador finlandês Remi Lindholm, teve de pedir um saco térmico no final da prova de 50km dos Jogos de Pequim, para descongelar o pénis devido às temperaturas negativas e aos ventos gelados."Acho que vocês podem adivinhar que parte do corpo estava um pouco congelada quando terminei... foi uma das piores competições em que participei", disse o atleta à imprensa finlandesa. "Era apenas sobre lutar para chegar ao final."O esquiador explicou que usou uma bolsa de calor para tentar descongelar a zona particularmente sensível do corpo assim que a corrida acabou. "Quando as partes do corpo começaram a aquecer no final da prova, a dor era insuportável", acrescentou.