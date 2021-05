Dar alcunhas aos órgãos genitais pode indicar vida sexual em apuros. Especialista explica porquê

É compreensível que algumas pessoas tenham o hábito de apelidar certas coisas com que lidam durante o dia-a-dia e até há quem dê alcunhas a várias partes do corpo, incluindo os órgãos genitais. Mas dar uma alcunha às partes íntimas do corpo pode não ser um bom sinal.



Katherine Hertlein, especialista de uma aplicação de sexo, acredita que quem dá nome aos seus órgãos genitais pode ter "problemas de intimidade".







"Se os pais não falaram contigo sobre o sexo de uma maneira positiva, isso pode ter um efeito duradouro na maneira como se vê a sexualidade e o prazer", afirma, acrescentando que dar alcunhas aos órgãos genitais é um "ensinamento negativo".

A especialista acredita ainda que dar nomes aos órgãos genitais pode tornar as coisas estranhas com o/a respetivo/a parceiro/a.



Katherine Hertlein esclarece: "A comunicação é essencial para um relacionamento saudável. Se ficas corado por dizer apenas os nomes corretos dos genitais, como é que se fala sobre assuntos sexuais mais aprofundados?!", questiona.



"Evitar totalmente estas conversas não é uma boa opção. Para construir um relacionamento saudável e uma vida sexual prazerosa, precisamos de ser capazes de dizer ao parceiro onde gostamos de ser tocados, assim como levá-lo ao orgasmo e também perguntar sobre o que é que gosta", explica.

"Erradicar alcunhas e falar abertamente sobre sexo com o parceiro aumentará o nível de confiança nos relacionamentos e fornece uma base sólida para construir uma vida sexual melhor", acrescenta.



A especialista sublinha, no entanto, que se há determinadas alcunhas e palavras que provocam excitação "está tudo bem".