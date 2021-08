Homem com maior pénis do mundo revela segredos e desafios que enfrenta

Jonah Falcon é ator, mas o que o torna mais conhecido em todo o Mundo não é a carreira na televisão ou cinema, mas sim o seu pénis de 40 centímetros. O norte-americano, de 51 anos, que não tem o recorde do Guinness de maior pénis do mundo – uma vez que não existe este título – mas que detém o recorde ‘não oficial’ há mais de duas décadas, abriu o coração numa rara entrevista à Men’s Health, onde falou sobre como é viver com os genitais de tamanha dimensão, mas também sobre os dissabores que o membro lhe tem trazido.

Jonah recorda que percebeu que tinha um pénis maior do que a média aos 10 anos, quando este já media 20 centímetros, mas que só ficou famoso por esse facto já adulto, na noite de Nova Iorqe. "Uma drag queen famosa viu-me numa discoteca e meteu-se comigo, depois reparou no meu chumaço e fez um grande alarido. Em pouco tempo toda a gente sabia e convidaram-se para um documentário da HBO e depois para um programa de televisão. Eu aceitei. Erro? Talvez", conta o homem, que continua a dizer que não quer, nem nunca quis, ser ator de filmes pornográficos.

O ator admite que o órgão sexual permite que "não tenha inseguranças", a melhor parte de ter um pénis de 40 centímetros. "Não estou constantemente a tentar provar alguma coisa. Não preciso de um carro desportivo, ou uma arma. Até uso uma máscara sem pensar duas vezes… Não tenho que provar a minha masculinidade a ninguém. Até uso cor-de-rosa da cabeça aos pés", brinca.

O maior pénis do mundo também valeu a Jonah viagens pelo mundo, totalmente pagas por programas de televisão e produtoras de documentários.

Por outro lado, a ‘fama’ de ter o maior pénis do mundo dificulta-lhe a carreira de ator e trouxe-lhe alguns desafios. "Há muito preconceito. Por ter um pénis de 40 centímetros as pessoas pensam que sou mau, ou egoísta, ou estúpido ou um vadio. Também estou farto de me travarem na rua e pedirem para o ver ou para o medir. Eu já fiz isso mais de 10 mil vezes. Também tenho que usar umas calças largas para ficar ‘incógnito’, porque os meus testículos são proporcionais. Depois tenho que usar a minha carteira no bolso esquerdo, para evitar que o meu pénis seja visível", explica o norte-americano.

Jonah Falcon afirma ainda que fez sexo com várias celebridades, incluído alguns nomeados e vencedores de Óscares. "Chegaram a mim por serem amigos de amigos meus. Sabiam que eu privilegio a personalidade acima de tudo. E que gosto muito de mimos e carinho", diz sobre as experiências sexuais com famosos.

Ainda, o homem adianta que já teve propostas surpreendentes devido ao tamanho do órgão sexual. "Sim, sou ‘perseguido’ por causa disso, especialmente por pessoas de países mais conservadores. Deviam ver as mensagens que recebo no Facebook e no Instagram", afirma Jonah.

No entanto, Jonah desvaloriza que ter um pénis grande seja garantia de alguma coisa, e deixa um conselho para os homens que se sentem com o órgão sexual de tamanho inadequado. "Um corpo trabalhado, confiança e boa personalidade atraem muito mais do que um pénis gigante. Eu vejo homens com abdominais incríveis e eu é que me sinto inadequado ", brinca.

"Ninguém quer saber se o teu pénis é pequeno, só tu. Não abordes a questão e se fizerem comentários, mostra o teu talento noutras áreas, como o sexo oral ou preliminares. Do que me diz a minha experiência, porque eu adoro beijar e dar carícias, lendo e firme ganha a corrida", defende Jonah que termina dizendo que , agora, já não se deixa definir pelo tamanho da sua masculinidade: "Estou focado noutras coisas, como o amor, a carreira e a família".