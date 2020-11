Estádio do Estrela da Amadora à venda em leilão por seis milhões

O estádio do antigo Estrela da Amadora está à venda por um valor mínimo de seis milhões de euros. O complexo desportivo na Reboleira, que além do recinto inclui outras estruturas como um campo de treinos e o edifício do bingo, está em leilão devido à dívida de quase 37 milhões do Estrela da Amadora, clube extinto em 2011.As ofertas terão de ser apresentadas até dia 20 de novembro, sendo abertas uma semana depois, no dia 27. Contudo, oapurou que não é expectável que surjam propostas, pois a Câmara da Amadora já chumbou uma alteração ao Plano Diretor Municipal que permitisse a construção de imóveis no local do estádio.André Geraldes, presidente da SAD do Club Football Estrela da Amadora, que surgiu da fusão do Sintra Football com o Clube Desportivo Estrela, que sucedeu ao extinto Estrela da Amadora e tem direito a jogar na Reboleira até junho de 2021. Se nada se resolver no leilão, a SAD pretende comprar o estádio por dois milhões.