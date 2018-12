Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estão 15 equipas já apuradas na Liga dos Campeões

Shakhtar e Lyon discutem última vaga dos ‘oitavos’.

Por Ricardo Miguel Costa | 08:58

Já estão definidos 15 dos 16 qualificados para os oitavos de final da Liga dos Campeões: FC Porto, Schalke 04, Barcelona, Tottenham, PSG, Liverpool, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Real Madrid, Roma, Ajax, Bayern Munique, Manchester City, Juventus e Manchester United.



Falta apenas uma vaga, que vai ser discutida entre o Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, e o Lyon. A equipa do técnico português está hoje (20h00) obrigada a vencer os franceses se quiser continuar na liga milionária.



Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) esteve em destaque na noite de ontem, no Grupo A. O português atuou a médio-esquerdo e marcou os dois golos na vitória dos alemães (2-0) em casa do Mónaco.



O Liverpool venceu o Nápoles por 1-0, em jogo do Grupo C, e conseguiu obter a qualificação para a próxima fase.



O sorteio dos oitavos de final realiza-se na próxima segunda-feira (dia 17), em Nyon, e o FC Porto não defronta nenhum vencedor dos outros grupos.