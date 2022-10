A ex-diretora de informação do Porto Canal garante ter sofrido pressões para dar notícias contra o Benfica.



Em mais uma sessão do julgamento do caso dos emails, garante que tanto ela como o então diretor do Porto Canal Júlio Magalhães eram pressionados a fazer alinhamentos noticiosos contra o Benfica. Diz mesmo que o lugar como diretora de informação do canal chegou a estar em risco por não dar as notícias que o FC Porto queria.

Mais detalhes, no ‘Mercado’ que arranca agora na CMTV.