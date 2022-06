Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, Diogo Faria, comentador do Porto Canal, e Júlio Magalhães, ex-diretor daquele canal de televisão, vão a julgamento por divulgação dos emails do Benfica. O juiz Carlos Alexandre realça que houve muitos casos de manipulação e deturpação do conteúdo dos emails.









