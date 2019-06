FC Porto espiou treinos de Bruno Lage no Benfica

O FC Porto teve acesso a informações confidenciais sobre os treinos de Bruno Lage no Benfica. A conclusão está expressa na sentença que ditou a condenação dos dragões no caso dos emails.



Entre os vários ficheiros apreendidos ao FC Porto estavam documentos com metodologias avançadas para várias sessões de treino, elaboradas por Bruno Lage, Chalana e Pedro Valido.

Os três trabalharam juntos na formação do clube da Luz, nas temporadas de 2010/11 e 2011/12.