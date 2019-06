FC Porto não desiste e quer baixar preço de Zé Luís

O FC Porto quer mesmo dar Zé Luís a Sérgio Conceição e já chegou a um acordo com o avançado de 28 anos. Porém, o Spartak pede cerca de 10 milhões de euros, com os dragões a atirarem uma primeira proposta a rondar a metade - 5 milhões de euros.Nesta negociação, o objetivo dos portistas passa por enviar a mensagem de que não chegará às intenções dos russos, apesar de ter perfeita noção de que deverá subir a parada para levar o cabo-verdiano, que fez 14 golos em 36 partidas disputadas na temporada 2018/19.A ajudar, a vontade total de Zé Luís em representar os azuis-e-brancos - o acordo entre FC Porto e o atleta já existe, com um salário de 1,5 milhões de euros limpos, abaixo dos 1,8 milhões de euros que aufere na Rússia.As movimentações estão a ser intermediadas pelos agentes Pedro Pinho e José Fouto, já desde a semana passada, altura em que, ao que oapurou, o também empresário Paulo Teixeira terá surgido com o interesse de ajudar no negócio, causando um imbróglio de empresários.O certo é que Sérgio Conceição, que trabalhou com Zé Luís no Sp. Braga, na temporada de 2014/15, tem mesmo o avançado cabo-verdiano no planeamento da nova época e a vontade da SAD é aceder ao desejo do treinador.Soares voltou a ser apontado à China, mas Conceição só admite a saída com substitutos à altura. Pedro (Fluminense), Gustavo (Corinthians) e Róger Guedes (Shandong Luneng) são hipóteses.