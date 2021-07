Fernando Gomes lamenta falecimento de jovem futebolista

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, lamentou a morte de um jovem de 12 anos, este sábado, vítima de uma paragem cardiorrespiratória durante um jogo treino no campo de futebol da Boa Vista, em Leiria.

"Em nome da Federação Portuguesa de Futebol e em meu nome pessoal quero deixar as mais sentidas condolências à família enlutada pelo trágico falecimento do jovem desportista. Nada nem ninguém nos prepara para uma situação tão cruel como esta. Neste duro momento, envio uma palavra de conforto e solidariedade a todos os amigos e profissionais que com ele partilharam a paixão pelo desporto", lê-se no 'site' da FPF.

Segundo fonte hospitalar a criança foi assistida no local com um Desfibrilhador Automático Externo e "chegou a dar resposta", mas, apesar das manobras de reanimação, a vítima chegou ao hospital de Santo André, unidade do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), sem vida.