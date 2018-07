Fernando Madureira já renovou para a época desportiva 2018-2019", lê-se na mensagem divulgada.Madureira, avançado de 43 anos que na época passada alinhou em 23 partidas e apontou 3 golos, continua assim a carreia desportiva no clube de Gaia que tem sido notícia pelos casos de violência e intimidação contra as equipas adversárias.Em 2017, um jogador do Canelas agrediu um árbitro com uma joelhada na cabeça, naquele que foi o caso mais notório de violência envolvendo os atletas da equipa. A polémica dura há várias épocas, com diferentes clubes a recusarem-se a jogar no estádio do Canelas por temerem novos episódios de violência contra jogadores, dirigentes e adeptos dos adversários do clube de Gaia.O Canelas 2010 disputou na época passada a série B do Campeonato de Portugal, mas o 11º lugar levou 'Macaco' e companheiros a descer de divisão, tendo agora pela frente os distritais da AF Porto.