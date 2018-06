Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Santos lança desafio aos portugueses

"Sabemos o que tem acontecido em Portugal e é preciso sentirmos esse momento de união", afirmou.

Na antevisão ao duelo com o Uruguai, dos oitavos-de-final do Mundial'2018, Fernando Santos aprooveitou para lançar um desafio a todos os portugueses: "Serão sempre importantes. É muito importante o apoio. Sentimos. Sabemos o que tem acontecido em Portugal e é preciso sentirmos esse momento de união. Seria interessante se todos os portugueses pelo Mundo fora déssemos as mãos e fizéssemos uma corrente forte porque precisamos do apoio do público", afirmou.



O selecionador nacional admitiu ainda que "à partida" todos os 23 convocados estarão disponíveis para dar o seu contributo à Seleção Nacional diante dos sul-americanos, ainda que tenha deixado no ar algumas reservas relativamente a William Carvalho.



"Teremos de ver nas próximas horas. É que algumas horas são importantes", disse, de forma muito curta, o selecionador nacional, em conferência de imprensa realizada em Sochi.



A pergunta sobre Cristiano Ronaldo que valeu... um café

Fernando Santos já dá conferências de imprensa na Rússia há praticamente meio mês, mas há uma pergunta e um tema que surge sempre: Portugal depende de Cristiano Ronaldo? Ora, face ao repetir da questão a cada vez que o selecionador entra na sala, até uma aposta com o assessor Onofre Costa 'rolou' e, para mal de Santos, foi o assessor a sorrir.



"O Onofre ganhou outro café porque disse que esta pergunta ia ser outra vez. Eu disse que não, ele disse que sim. Onofre, agradece ao senhor. É repetir, repetir, repetir. Percebo a pergunta e respeito, mas toda a gente sabe que Portugal ou qualquer equipa depende dos melhores jogadores. Se temos o melhor do Mundo, claro que dependemos. Podem perguntar ao treinador se depende de Suárez e Cavani porque todos os grandes jogadores são sempre muito influentes nas suas equipas", considerou o selecionador nacional.



Portugal vai dar um passo em frente

"Nós acreditamos que sim. O Uruguai acredita que chegou a hora do Uruguai porque já foi duas vezes campeões do Mundo. Uns não sofreram golos, outros foram campeões do Mundo, nós da Europa. Só valem o que valem. O que importa é o que se vai passar durante o tempo de jogo, não sabemos quanto tempo será. Espero que a minha equipa esteja focada para correr muito, lutar muito e pôr em campo o nosso valor. Vamos a jogo com confiança mas com respeito", referiu ainda Fernando Santos.