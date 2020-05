Fiorentina regista seis casos de infeção, três dos quais jogadores

A Fiorentina registou seis casos positivos de covid-19, entre os quais três jogadores, nos testes realizados na quarta-feira, informou hoje o clube que disputa a Liga italiana de futebol, através de comunicado divulgado no site oficial.

Na nota, a Fiorentina refere que "foram identificados três atletas e três elementos do staff sanitário infetados com a covid-19", os quais foram "colocados em isolamento, de acordo com o protocolo definido".

Já os restantes elementos do plantel vão realizar testes na sexta-feira, de forma a "retomarem os treinos facultativos no relvado".

Na quarta-feira, o Torino também registou um caso de infeção num jogador do plantel, que se encontra assintomático e foi colocado em quarentena.

Vários clubes do futebol italiano iniciaram os treinos individuais esta semana, seguindo a autorização do governo transalpino e cumprindo as normas de segurança sanitária definidas. Contudo, o regresso aos treinos coletivos apenas deverá acontecer em 18 de maio, depois de jogadores e técnicos serem testados de novo.

Ainda assim, há equipas que se mostram contra a retoma do futebol em Itália, como é o caso do Brescia, cujo 'capitão', Daniele Gastaldello, disse hoje que todo o plantel se opõe a um recomeço da 'Serie A', devido à crise mundial de saúde pública.

Já esta semana, o ministro do Desporto de Itália, Vincenzo Spadafora, voltou a revelar algum ceticismo quanto a esta questão, considerando que é impossível adiantar uma data certa para um eventual regresso do campeonato italiano e salientando que "o futebol não permite distância de segurança, nem o uso de medidas de proteção".

A Serie A, liderada pela Juventus, que conta com o internacional português Cristiano Ronaldo, foi interrompida em 09 de março, face à propagação do novo coronavírus.

Países Baixos e França já cancelaram os respetivos campeonatos de futebol, devido à pandemia de covid-19, ao contrário de Portugal e Alemanha, que retomam as provas este mês. Inglaterra, Espanha e Itália ainda ensaiam o regresso das competições, sem data marcada.

Itália, que regista um total de 29.958 mortos e perto de 216 mil casos de infeção confirmados, é o terceiro país do mundo mais afetado pela pandemia de covid-19, depois dos Estados Unidos e do Reino Unido.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 263 mil mortos e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus

- Siga ao minuto as últimas sobre a doença

- Mapa da situação em Portugal e no Mundo: veja a evolução da pandemia

- Conselhos sobre o coronavírus no explicador

- Conheça os mitos que deve ignorar sobre a doença



Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24