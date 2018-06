"Foi um dos mais bonitos do Mundial", diz Costa sobre golo de Quaresma

Seleção portuguesa empatou frente ao Irão e consolidou a passagem aos oitavos de final do Mundial 2018.

21:51

O primeiro-ministro de Portugal esteve presente em Saransk, na Rússia, para assistir ao vivo ao jogo frente de Portugal frente ao Irão e no final da partida fez questão de referir o orgulho que sente pelos jogadores lusos."Estou muito satisfeito. Passámos para os oitavos e isso é que é importante", começou por referir António Costa na Flash Interview. Este ainda fez questão de realçar a consistência e vontade de lutar da seleção das quinas.

Durante a entrevista, Costa revelou ter-se dirigido ao balneário de forma a dar os parabéns a Quaresma, que marcou o único golo de Portugal na partida.



"Foi um dos golos mais bonitos do Mundial, senão o mais bonito", exclamou o mesmo visivelmente feliz com o resultado.



No final, o primeiro-ministro afirmou ainda que é "uma grande honra ver Portugal a jogar com esta qualidade.



Com o empate por 1-1 frente à formação iraniana, Portugal conseguiu o apuramento para os oitavos-de-final da competição consolidando o segundo lugar no Grupo B, atrás da Espanha.



A equipa de Fernando Santos vai defrontar o Uruguai este sábado pelas 19h00.