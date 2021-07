Carta ao Conselho Fiscal do Sport Lisboa e Benfica

Francisco Benítez, uma das personalidades que se candidatou às últimas eleições para a presidência do SL Benfica, apresentou esta quinta-feira uma carta ao conselho fiscal do Sport Lisboa e Benfica (SLB).Em conjunto com os também sócios benfiquistas, Tiago Godinho e Gonçalo Pereira, Benítez deixou várias questões ao conselho fiscal.