Frederico Varandas já foi membro da Juve Leo

"Varandas fez parte da Juve Leo...

Já se deve ter esquecido.

Hipocrisia no seu melhor", pode ler-se na publicação que já conta com várias críticas.





Frederico Varandas, presidente do Sporting, já pertenceu à Juventude Leonina, uma das claques que agora expulsou do Estádio de Alvalade.A página de facebook Vamos a Alvalade, uma das várias contas não oficiais de apoio ao Sporting, divulgou uma imagem que mostra Frederico Varandas no tempo em que ainda pertencia à claque.A direção do Sporting deu cinco dias para as claques Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI deixarem os espaços que ocupam nas imediações do Estádio José Alvalade.A expulsão das instalações onde eram guardadas tarjas, megafones e bandeiras é mais um episódio da guerra que a direção presidida por Frederico Varandas abriu com as claques e que levou ao cancelamento dos protocolos de apoio.Ainda na quinta-feira, Juve Leo e Directivo Ultra XXI foram impedidos de entrar no estádio para o jogo da Liga Europa.