Futebolista João Cancelo renova com Manchester City até 2027

O futebolista internacional português João Cancelou renovou contrato com o Manchester Ciy até 2027, informou esta terça-feira o clube campeão inglês na sua página oficial na internet.

"Com o novo contrato, o jogador, de 27 anos, continuará no Estádio Etihad até ao verão de 2027, momento em que terá passado oito anos no clube", sublinha o Manchester City no anúncio da renovação.

Para o lateral direito, formado no Benfica, é uma satisfação a continuidade nos 'citizens', com o jogador a sublinhar as condições do clube, a ligação com os companheiros e a oportunidade de atingir objetivos.