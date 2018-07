Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Georgina é a nova patroa da casa e Dolores regressa à Madeira

Mãe de Cristiano Ronaldo anuncia que não irá viver em Turim.

Por Secundino Cunha | 01:30

Após a conferência de imprensa do filho, Dolores Aveiro falou aos jornalistas e confirmou aquilo que já se suspeitava. Em Turim, Georgina Rodríguez passará a ser a patroa absoluta da casa, enquanto a mãe de CR7 volta para a Madeira.



"Não vou viver aqui. O Ronaldo vem com os filhos e a companheira, eu vou para a minha terra e venho de vez em quando", fez saber a matriarca do clã Aveiro, que regressa assim ao Funchal numa mudança que marca o fim de um ciclo.



Quando Cristiano Ronaldo se mudou para Madrid, fez questão de ter a mãe ao lado e foi Dolores quem teve um papel de destaque na educação de Cristianinho, que já fez saber ter criado como um filho.



Dolores tinha uma casa ao lado da de CR7 e passava o tempo a cuidar do neto. Mas tudo mudou quando o português se apaixonou por Georgina.



Em poucos meses, a espanhola, de 24 anos, engravidou e assumiu, cada vez mais, o comando da casa, depois de os rumores de uma desavença com a sogra. O mal-estar era evidente entre as duas e só foi superado quando Alana Martina nasceu.



No entanto, nada voltaria a ser igual. A mãe de Cristiano Ronaldo começou a passar cada vez mais tempo na Madeira, anunciando o que agora se confirma: em Turim é a nora quem manda.