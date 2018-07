Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo: “Venho rejuvenescer não vim passar férias”

CR7 está motivado para o novo desafio da sua carreira e diz que a Juventus vai lutar para ganhar todos os troféus.

Por Secundino Cunha | 01:30

À hora marcada (18h30 em Itália, menos uma hora em Lisboa), Ronaldo enfrentou o batalhão de jornalistas que o aguardavam na sala de imprensa da Juventus, deixando, desde logo, bem claro o que pretende no seu novo clube: "Não vim para passar férias".



Sempre muito tranquilo, bebendo um golo de água enquanto aguardava a pergunta seguinte, CR7 foi direto e objetivo nas questões que lhe colocaram, respondendo sem grandes rodeios. "Há jogadores que vão para o Qatar ou para a China terminar a carreira, eu venho para rejuvenescer", disse o novo reforço da ‘Vecchia Signora’, que garantiu estar preparado e motivado para o desafio.



"Sei que é uma liga muito difícil, mas a minha vida nunca foi fácil", confessou, ao mesmo tempo que garantiu "confiar na equipa".



Um dos objetivos da Juve é a conquista da Champions e CR7 reconheceu a importância que o troféu tem para a equipa de Turim. "Vamos lutar por todos os troféus. Espero ajudar na Champions, espero trazer sorte", disse. Quanto à conquista de mais uma bola de ouro, não coloca de parte esse desejo, mas "não é uma obsessão, não me tira o sono".



Zidane e Messi foram outros temas abordados. "Vou guardar Zidane no meu coração", afirmou Ronaldo. Já em relação ao argentino, com quem disputou o título de melhor do Mundo na última década, rejeitou a palavra rivalidade: "Foi um desafio bonito com Messi, mas eu não o vi como uma rivalidade."



Sporting e Seleção continuam no coração de CR7

Voltar ao Sporting em 2022 no final do contrato, foi uma das perguntas feitas a CR7. "Era sinal de que estava bem fisicamente... O Sporting é uma equipa pela qual tenho muito carinho. Não posso fugir da pergunta, mas o que quero é triunfar na Juventus".



E sobre a Seleção: "Nunca vou virar as costas ao meu País."



PORMENORES

Início no futebol

Cristiano Ronaldo nasceu no dia 5 de fevereiro de 1985 no Funchal e aos oito anos ingressou no seu primeiro clube, o CF Andorinha. Depois seguiu-se o Nacional da Madeira.



Chegada a Alvalade

Aos 15 anos, chega ao Sporting e estreia-se pela equipa principal em 2002, marcando cinco golos em 33 jogos. Transfere-se para o Man.United por 19 milhões de euros em 2003.



Ribalta em Old Trafford

Até 2009, Ronaldo brilha em Manchester e vence três Ligas Inglesas, uma Liga dos Campeões e uma Bola de Ouro, em 2008. Em 2009 sai para o Real Madrid por 94 milhões.



Melhor marcador

Estreou-se pela Seleção principal estreou-se em agosto de 2013 diante do Cazaquistão (triunfo 1-0). É o mais internacional de sempre e o melhor marcador (154 jogos e 85 golos).



Jorge Mendes

"Acho que finalmente a Juventus pode ganhar a Liga dos Campeões com Cristiano Ronaldo, porque ele é o melhor da História", disse o empresário Jorge Mendes.