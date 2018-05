GNR na Academia do Sporting depois de agressões a jogadores

Autoridades estão a "identificar indivíduos".

Por Lusa | 15.05.18

A GNR está na Academia em Alcochete depois de um grupo de cerca de 50 adeptos do Sporting ter entrado no local e agredido jogadores e equipa técnica, com as autoridades a referirem que estão a "identificar indivíduos".



"A GNR está no interior da Academia depois de um grupo de adeptos ter entrado no local. Os adeptos ameaçaram jornalistas e depois agrediram pessoas no interior", disse à Lusa fonte da GNR.



Segundo a mesma fonte, a GNR tem vários meios no local e está a proceder à "identificação presencial de indivíduos que presumivelmente estiveram envolvidos" na ocorrência, recusando confirmar se foram efetuadas detenções no local ou nas imediações.



Cerca de 50 adeptos do Sporting, com a cara tapada, invadiram hoje a Academia de Alcochete, enquanto decorria o treino da equipa principal, e agrediram jogadores e equipa técnica, a dias da final da Taça de Portugal de futebol.



Em comunicado, o Sporting confirmou os acontecimentos registado na Academia de Alcochete, atitudes que "configuram a prática de crime e que em nada honram e enobrecem" o nome do clube.



De acordo com imagens publicadas nas redes sociais e em algumas televisões, Bas Dost terá sido um dos jogadores agredidos, aparecendo com três golpes na cabeça, havendo também imagens com o balneário vandalizado, cheio de fumo e com alarmes a tocar.