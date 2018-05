Sporting suspende funcionário suspeito de corrupção

Gonçalo Rodrigues é o responsável pelo gabinete de apoio ao atleta e às modalidades profissionais dos leões.

Por Henrique Machado | 15.05.18

Gonçalo Rodrigues, o responsável pelo gabinete de apoio ao atleta e às modalidades profissionais do Sporting, que o CM identificou já esta tarde como um dos intermediários no esquema de corrupção no andebol, está suspenso de funções na SAD do clube.



Ao que o CM apurou, o funcionário foi chamado à administração da SAD, tendo afirmado que está de consciência tranquila. No entanto, depois de lhe ter sido comunicado que iria ser alvo de um processo de inquérito, Gonçalo Rodrigues decidiu autosuspender-se.



Alegou que face ao seu sportinguismo não quer prejudicar a imagem do clube.



A investigação interna avança, por parte do gabinete jurídico dos leões.