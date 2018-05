Teia de cumplicidades que levou a um esquema de corrupção no andebol levou ao encontro.

Por Henrique Machado e Tânia Laranjo | 15.05.18

A notícia do CM sobre a teia de cumplicidades que levou a um esquema de corrupção com vista à viciação dos resultados do campeonato de andebol da época passada, que acabou com uma vitória do Sporting, levou esta terça-feira dois dos visados a reunirem de urgência, sabe o CM.



Trata-se de André Geraldes, diretor geral da SAD leonina, hoje com responsabilidades no futebol, e um dos intermediários do esquema, o empresário João Gonçalves.



Estiveram juntos a seguir ao almoço, confirmou o CM junto de fontes próximas.