Federação Portuguesa de Andebol reage a notícia do CM

Organização adianta que vai fazer "de imediato" denúncia do Sporting ao Ministério Público.

15.05.18

A Federação de Andebol de Portugal (FAP) pronunciou-se sobre a notícia avançada esta terça-feira pelo. A organização anunciou esta terça-feira que vai denunciar ao Ministério Público (MP) sobre a alegada corrupção a equipas de arbitragem por parte do Sporting, remetendo ainda o processo para o Conselho de Disciplina (CD).A FAP emitiu um esclarecimento sobre a notícia avançada hoje pelo jornal, sobre o alegado esquema de corrupção para favorecer os 'leões' na época 2016/17, quando conquistou o título de campeão nacional, após 16 anos de jejum.Neste comunicado, o organismo diz que a direção da FAP, "tendo tomado conhecimento de noticia que poderá configurar alegados ilícitos de natureza criminal", vai fazer, "no imediato, denuncia obrigatória ao MP", cumprindo a legislação em vigor."Tendo em vista o apuramento de eventuais responsabilidades de natureza disciplinar, por parte de agentes desportivos que exerçam funções no seio e âmbito da modalidade, a direção efetuará participação, de imediato, ao CD da FAP", prossegue o organismo, dando conta da sua disponibilidade para "colaborar com as entidades competentes, no sentido de apuramento de eventuais responsabilidades desportivas, civis ou criminais de agentes desportivos filiados na modalidade".