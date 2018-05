Armando Pinho põe as mãos no fogo pela "idoneidade destes árbitros"

Antigo juiz e atual observador não acredita na existência de um esquema de corrupção.

15.05.18

Armando Pinho, antigo árbitro, atual observador e delegado, recusa-se a acreditar que no andebol português existam árbitros que se deixem corromper."Se eu alguma vez soubesse de um esquema de corrupção denunciava na hora. Ponho as mãos no fogo pela idoneidade destes árbitros de topo. Eram incapazes de fazer alguma coisa destas, isso é mais do que impossível", considera aquele responsável, em declarações aRecorde-se que o Correio da Manhã denuncia na edição desta terça-feiralevado a cabo pelo Sporting, que terá resultado na 'compra' do título conquistado na época passada.