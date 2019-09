Gomes da Silva garante que Vieira prepara sucessor: "Meterá o filho na próxima lista"

Rui Gomes da Silva garante na crónica que semanalmente assina no blogue 'Novo Geração Benfica' que Luís Filipe Vieira tem o projeto de "ficar com o Benfica". E já terá "uma estratégia"."Fazendo tudo para nunca sair do Benfica, só deixando a presidência - se isso for estritamente necessário – a alguém da sua total confiança. E ou nunca sairá (o que me parece mais consentâneo com a personalidade em questão) ou meterá o filho na próxima lista da Direção, como 1.º vice-presidente, para ele poder sair se isso lhe for imposto por qualquer razão 'de força maior', sendo substituído pelo 1.º vice-presidente (numa tão curiosa quão ridícula sucessão de cariz monárquico, num Clube que se orgulha das suas raízes profundamente democráticas)! Ou - no que vai dar ao mesmo - colocando na Direção 'empregados seus' - alguns dos quais já lá estão - que votarão no filho para lhe suceder, se isso for necessário!"E questiona: "Estranho? Não, porque - do que percebi - tal só não terá acontecido nas últimas eleições (a entrada do seu filho para vice-presidente) porque as minhas condições para continuar geraram um ruído que terá impedido esse seu 'pequeno grande' objetivo!"O antigo vice-presidente dos encarnados acusa Vieira de querer ficar com o Benfica. "Mas para que fique - como eu penso que quer ficar - com o Benfica 'para ele', é necessário que os sócios votem essas alterações em AG. Para isso contribuirá a ideia de salvador providencial, com o recurso permanente às fórmulas 'eu fiz', 'se não fosse eu', 'só eu conseguirei fazer', 'sem mim o Benfica acaba' e outras expressões dramáticas do género."Gomes da Silva fala de Jorge Mendes, mesmo sem referir o nome do empresário: "E, com ele, um 'parceiro estratégico' que traga 'dinheiro estratégico' para podermos ser Campeões Europeus. Na senda de um Rio Ave, de um Famalicão, de um Wolverhampton, de um Valencia, de um Monaco até, que têm vindo a ser, quiçá, balões de ensaio. E aquilo que, por agora, temos a promessa de vir a ser conseguido, com todas as posições ocupadas por jogadores do Seixal será anunciado como ali 'ao virar da esquina', se aceitarmos perder a maioria na SAD! Como diria o outro, é só fazer as contas e esperar para ver!"