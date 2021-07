O médio Marko Grujic acredita que vai voltar a vestir a camisola do FC Porto, só não sabe se será na próxima época. “Tenho muitos anos pela frente e de certeza que jogarei no Dragão com público. No próximo ano? Não sei, sinceramente”, disse o sérvio ao jornal ‘Sportske’ do seu país. O jogador, que esteve cedido aos dragões pelo Liverpool, vai apresentar-se em Anfield, mas a possibilidade de voltar a jogar no Porto é uma realidade.O facto de os ‘reds’ quererem contar com o portista Otávio pode ajudar à cedência em definitivo de Grujic ao FC Porto. Na mesma entrevista, o médio não poupa elogios ao técnico Sérgio Conceição: “Tem ganhado muitas coisas. Todos dizem que nos próximos anos será um dos principais treinadores do futebol europeu.”