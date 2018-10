Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Herrera é alvo para o ‘miolo’ do Arsenal

Contrato do médio termina em junho de 2019 e a partir de janeiro pode assinar por outro clube.

09:49

Héctor Herrera, médio do FC Porto, está na lista de jogadores a contratar para o meio-campo do Arsenal. A eventual saída de Aaron Ramsey dos ‘gunners’ abre portas à transferência do internacional mexicano, segundo o jornal inglês ‘The Sun’.



O Arsenal não é o único ‘tubarão’ europeu interessado no capitão dos dragões.



O Real Madrid também está na corrida pelo jogador de 28 anos e desde o verão que Barcelona, Inter e Roma manifestaram o desejo de contratar Herrera.



Se até ao início do próximo ano o FC Porto não renovar com o mexicano ou não o vender, arrisca-se a perdê-lo a custo zero.