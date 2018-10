Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Liga milionária é sonho de Herrera

Mexicano cumpre sexta temporada de dragão ao peito e anseia pelo título de campeão europeu.

Por Raul Teixeira | 09:37

Héctor Herrera mostra-se confiante na atual campanha do FC Porto na Liga dos Campeões, em vésperas do jogo desta quarta-feira (20h00), com os turcos do Galatasaray, no Estádio do Dragão.



O internacional mexicano cumpre a sexta época ao serviço dos azuis-e-brancos e continua à procura do título de campeão europeu para juntar ao currículo. "Vamos dar tudo para chegar o mais longe possível. Claro que é um sonho para todos chegar à final e vencer a Liga dos Campeões, esse sonho está sempre presente, mas queremos ir passo a passo", admitiu.



Segundo o capitão portista, o campeão nacional está a cumprir os objetivos na Champions.



"Queremos fazer um grande jogo. Conseguimos um empate fora frente ao Schalke (1-1), o que não é um mau resultado num grupo tão difícil como este [Galatasaray, Schalke 04 e Lokomotiv], e temos de tirar sempre proveito do fator casa. Temos de aproveitar isso para alimentar o nosso sonho de conseguir grandes feitos", disse o médio em jeito de antevisão à partida da segunda jornada da prova.



Questionado sobre possíveis pressões, dado o estatuto do FC Porto, o jogador de 28 anos garante: "Não há mais pressão. Há sim maior motivação porque percebemos que fazemos parte de um grande clube que já venceu a competição".



Marega é solução para o ataque

Marega é aposta firme de Sérgio Conceição para a receção ao Galatasaray.



Com Aboubakar fora das contas, depois de ter sido operado aos ligamentos do joelho esquerdo, e dado que Soares não está inscrito na Champions, o maliano irá ser utilizado como ponta de lança.



PORMENORES

Árbitro inglês

Michael Oliver é o árbitro nomeado pela UEFA para dirigir o FC Porto-Galatasaray, no Dragão. O inglês, de 33 anos, vai apitar pela primeira vez um jogo dos azuis-e-brancos e conta com 12 encontros realizados na Liga dos Campeões.



Maicon regressa ‘a casa’

O brasileiro Maicon regressa esta quarta-feira ao Dragão depois da saída em 2016 para o São Paulo (Brasil).



O defesa referiu, em declarações à UEFA, que o FC Porto faz agora "parte do passado" mas continua a guardar um "carinho especial" pelo clube.



Para além disso, Maicon recordou a temporada 2010/11, em que se sagrou campeão nacional e venceu a Liga Europa, assumindo o orgulho por "fazer parte da história" do FC Porto.