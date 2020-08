Honda brinca com saída provável de Messi do Barcelona e convida-o para correr no MotoGP

As brincadeiras nas redes sociais, em redor da vontade Lionel Messi abandonar o Barcelona, também já chegaram ao motociclismo de alta competição.

Ainda sem se saber por que equipa o craque argentino quererá jogar, a Honda avançou com uma proposta quase irrecusável ao publicar no Twitter uma fotografia do avançado vestido com o equipamento com que a Repsol Honda Team corre no Mundial de MotoGP.

Marc Márquez, que está a recuperar de uma lesão, já aprovou a substituição pela sua equipa na mesma rede social.

"A Repsol Honda Team encontrou um bom substituto enquanto recupero da lesão", brincou o piloto espanhol. "Trata bem da minha Hondita!".