Fotografias mostram fragilidade da argumentação do comentador do Porto Canal.

Diogo Faria, que foi colega de Rui Pinto, poderá ter sido apanhado a mentir sobre a relação que tinha com o hacker que roubou o Benfica.



Em declarações à CMTV, o comentador do Porto Canal e co-autor do livro Polvo Encarnado, com Francisco J. Marques, referiu que mal conhecia Rui Pinto e que não tinham amigos em comum.



Novas imagens divulgadas pela CMTV mostram a fragilidade da argumentação de Diogo Faria.



Há pelo menos um jovem - que será amigo de ambos - que aparece em fotografias com Rui Pinto, o pirata informático, e com Diogo Faria.