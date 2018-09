Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hacker do Benfica foi colega de comentador do FC Porto

Pirata informático mais procurado do País foi colega de escola do comentador do Porto Canal que escreveu o livro ‘Polvo Encarnado'.

Por Tânia Laranjo | 22:25

Rui Pinto, o hacker mais procurado do País por alegadamente ter roubado os segredos do Benfica, foi colega de escola do comentador do Porto Canal, Diogo Faria, que foi co-autor do livro o ‘Polvo Encarnado’, com Francisco J. Marques. Foi em 2008, quando ambos entraram no curso de História, da Faculdade de Letras do Porto, que ambos se cruzaram.



Rui Pinto e Diogo Faria continuaram o seu percurso académico, lado a lado, e já em 2015 é Rui Pinto quem divulga os primeiros contratos do FC Porto, lançando suspeitas de que Alexandre Pinto da Costa recebia comissões.



Do FC Porto passa rapidamente para as denúncias de comissões no Sporting, mas é no Benfica que acaba por provocar mais estragos. O jovem gaiense que agora está escondido das autoridades poderá entregar-se e negociar o perdão: revelando, eventualmente, se alguém lhe pagou para aceder às comunicações dos encarnados.



Certo é que o Benfica apontou o dedo ao FC Porto, por ter ‘comprado’ material roubado. E certo também é que foi no Porto Canal que o co-autor do livro, que revela os mails, fez as primeiras denúncias. Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos azuis-e-brancos, revelou os mails, mas nunca contou que o jovem que o ajudava a escrever o livro era amigo do hacker que agora a Judiciária procura.



"Nunca fomos amigos"

Diogo Faria confirmou ao CM ter sido colega de Rui Pinto no curso de História da Faculdade de Letras entre os anos de 2008 e 2011. Mas esclareceu não ter tido qualquer relação de amizade com o hacker.



"Na nossa turma havia mais de cem alunos. Nunca fomos amigos nem tivemos o mesmo círculo de amigos. Não o vejo há 5 ou 6 anos e neste período nunca contactei com ele". Francisco J. Marques, por sua vez, disse ao CM estar a par de que Diogo Faria e Rui Pinto "tinham sido colegas na Faculdade".