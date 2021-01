O Sp. Braga chegou ao Estádio Dr. Magalhães Pessoa pouco depois das 18h00 e deparou-se com um incêndio no seu balneário, concretamente na zona da sauna.Perante este episódio, que levou à concentração de monóxido de carbono no balneário, o Sp. Braga está agora a trocar de balneário, a pouco mais de uma hora do início da final da Allianz Cup.Os minhotos procuram também que sejam apuradas responsabilidades relativamente a este acontecimento.