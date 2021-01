Iuri Medeiros derrubou muralha gilista

Após a derrota (0-1) na final da Taça da Liga, diante do Sporting, o Sp. Braga mudou ontem o chip para o campeonato e recuperou o 4º lugar - tinha sido ultrapassado pelo Paços de Ferreira - ao vencer em casa o Gil Vicente (1-0). Por seu turno, os gilistas continuam numa posição delicada da tabela.









Carlos Carvalhal fez uma autêntica revolução no onze, mantendo apenas três elementos em comparação com a partida frente ao Sporting, e estreou Piazon (ex- Rio Ave) a titular.

Apesar da evidente supremacia ofensiva, no primeiro tempo o Sp. Braga só dispôs de um grande momento nesse período, quando, aos 33 minutos, Paulinho desperdiçou um penálti, atirando ao poste da baliza de Denis, que viu ainda a recarga de Galeno ser devolvida pela barra. A tendência manteve-se após o intervalo, com os arsenalistas instalados no meio-campo ofensivo, mas revelando dificuldades no último terço, onde a porfiada defensiva do Gil Vicente ia evidenciando solidez. Até que, aos 73 minutos, um passe sensacional de Paulinho isolou Iuri Medeiros para o golo que desbloqueava aquilo que se afigurava como um grande problema. Os barcelenses reagiram bem à desvantagem e ainda criaram alguns embaraços à defensiva bracarense, mas faltou-lhes argúcia no ataque, perante um adversário que guardou afincadamente a vantagem que havia conquistado com grandes dificuldades.