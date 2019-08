Francisco J. Marques acusou o Benfica de não ter colocado, de forma propositada, o nome de Pinto da Costa na ficha do Benfica-FC Porto. Através do Twitter, o diretor de comunicação dos dragões apontou o dedo, em particular, aos "máximos dirigentes" das águias e lembrou episódios anteriores em clássicos.



"Há gente que não merece representar o Benfica. À cabeça, os máximos dirigentes que permitem todos os desmandos. Desta vez a falta de respeito está no nome do presidente do FC Porto na ficha oficial do jogo. Convém recordar que este não é um episódio singular. Antes foram os insultos de Valdemar Duarte, a tourada após uma vitória, os apalpões às adeptas do FC Porto, a rega acionada e a luz apagada quando o FC Porto foi campeão, a emboscada do túnel, só a citar de cor. E isto sem falar de casos muito mais graves, em investigação. No meio disto tudo a falta de respeito a Jorge Nuno Pinto da Costa, o maior dirigente da história do futebol português, por muito que isso lhes custe, só mostra pobreza de espírito e deve ser censurado por todos", disparou J. Marques.

Ver comentários